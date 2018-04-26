В Северной Корее предпочитают смартфоны Samsung Galaxy

Жители Северной Кореи все активнее пользуются мобильными устройствами, хотя в стране действует строгий государственный режим и многочисленные запреты. К такому выводу пришел Институт имени Короля Сечжона (Sejong Institute). Примерно четверть от 25 млн населения страны являются пользователями мобильных устройств. Самыми популярными смартфонами являются южнокорейские Samsung Galaxy, официально запрещенные в стране. Дабы избежать наказания за использование корейских продуктов, жители клеят логотипы японских или китайский компаний. Примечательно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предпочитает технику Apple.