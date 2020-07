В Xiaomi Mi 10 Pro Plus можно будет регулировать частоту GPU

Вчера стало известно о том, что смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит разогнанную платформу Snapdragon 865, тактовая частота которого окажется выше, чем у Snapdragon 865+. Сегодня авторитетный источник Ice Universe поделился новыми подробностями об этом устройстве. Как известно, Xiaomi плотно сотрудничает с Qualcomm для лучшей оптимизации Mi 10 Pro Plus, а результатом этого сотрудничества станет приложение Game Turbo. В нем пользователь сможет не только выбрать режим производительности GPU, но и вручную указать частоты графического процессора. Помимо прочего, Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит дисплей с частотой обновления 120 Гц, тыльную камеру с главным модулем изображения 108 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.