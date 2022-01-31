В бета-версии iOS 15.4 добавлена ​​поддержка частоты обновления 120 Гц для всех приложений

Последние iPhone 13 Pro и Pro Max от Apple имеют дисплеи ProMotion с частотой 120 Гц, но лишь несколько приложений поддерживают 120 кадров в секунду. В основном это системные приложения. С грядущим программным обеспечением iOS 15.4 Apple, наконец, добавит поддержку для всех приложений, чтобы использовать весь потенциал. Стоит отметить, что iOS 15.4 в настоящее время находится в стадии бета-тестирования.

Похоже, Apple удалось устранить ошибку Core Animation, которая не позволяла анимации выходить за пределы 60 кадров в секунду. Тем не менее, мы не можем подтвердить, будут ли все приложения работать со скоростью 120 кадров в секунду автоматически, или некоторым разработчикам также придется повозиться с кодом своих приложений.