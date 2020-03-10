В бета-версии iOS засветились новые высококачественные наушники от Apple

Похоже, что Apple готовит новую высококачественную гарнитуру Bluetooth, согласно открытию в бета-коде iOS 14. Две иконки указывают, что наушники будут выполнены в белом и сером цвете. Предположительно новинка получит дизайн схожий с Beats Studio3, но с более толстыми и мягкими наушниками. Тем не менее, эти две иконки не позволяют узнать много нового об окончательном дизайне продукта.

Ожидается, Apple представит iOS 14 и основные новинки компании на мероприятии WWDC, которое обычно проводится в июне. По прогнозам аналитиков, рынок наушников к 2025 году превысит 15,8 миллиарда долларов США, что сделает его одним из самых быстрорастущих на рынке технологий.