В этом году не будет iPhone с 5G

В этом году буквально каждая крупная компания, которая выпускает в продажу смартфоны, показала свой вариант устройства с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Однако у компании Apple такого смартфона пока что нет и, если верить данным авторитетных инсайдеров, производитель не планирует в этом году выпускать свой iPhone с поддержкой 5G. Дело в том, что на текущий момент технология только развивается и на самом деле нет ни одного оператора мобильной сети, который смог бы предоставить пользователю возможность пользоваться 5G. В связи с этим нет смысла выпускать смартфон с модулем для 5G, если сеть все равно будет недоступна еще как минимум год, а может даже и дольше. С другой стороны, странное решение со стороны компании Apple.