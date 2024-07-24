В iFixit оценили ремонтопригодность HMD Skyline

Компания HMD Global представила смартфон HMD Skyline всего несколько дней назад, а уже сегодня специалисты из iFixit оценили ремонтопригодность новинки. Как и ожидалось, аппарат получил высокую ремонтопригодность уровня Gen 2 Repairability, набрав 9 из 10 баллов. Крышку смартфона легко приподнять посредством одного винта, а для снятия экрана нужно лишь ослабить соответствующие винты и отсоединить кабель дисплея от платы. Вклеенную батарею можно извлечь при помощи пластиковой защёлке. Остальные компоненты также легко заменить по отдельности. Производитель уже пообещал, что в ближайшее время запчасти станут доступны для покупки в интернет-магазине iFixit.