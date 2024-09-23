В iFixit высоко оценили ремонтопригодность iPhone 16

Специалисты iFixit разобрали новенькие смартфоны iPhone 16 и 16 Plus, чтобы оценить простоту их ремонта. Новинки набрали 7 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. Это довольно высокий результат на фоне 4 баллов у предыдущего поколения. Ремонтники отметили модульную конструкцию и доступность большинства компонентов. Правда, один момент специалистам не понравился. Как было объявлено самим производителем, для замены аккумулятора теперь необходима батарейка Крона. Она нужна для размягчения клея и последующего легкого извлечения батареи. Вот только если перепутать полярность, клей останется не на старом аккумуляторе, а в корпусе устройства. И затем его придется удалять вручную.

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