В iOS 16.2 нашли поддержку 5G, но только в Индии

Несмотря на то, что технологии сотовой связи пятого поколения активно развиваются и буквально в каждом смартфоне на рынке уже есть поддержка 5G, на самом деле лишь на некоторых рынках мира действительно реализована эта технология. Связано это с тем, что стоимость оборудования и его поддержки для работы с сотовой сетью пятого поколения стоит внушительных денег, так что пользователям пришлось бы платить довольно дорого за интернет с такой скоростью. В США поддержка 5G реализована, но не во всех тарифах, а теперь в прошивке iOS 16.2 обнаружили данные о том, что iPhone будут в Индии работать на сотовой сети пятого поколения в самое ближайшее время. Учитывая, что Индия далеко не самая богатая страна, это звучит немного странно, но, с другой стороны, аудитория там большая.

Соответственно, мобильному оператору достаточно реализовать поддержку 5G в каких-то тарифах, которые пользуются спросом у аудитории, и за счёт огромного внутреннего рынка стоимость новой технологии можно будет нивелировать. К сожалению, информации о поддержке 5G в других странах пока что нет, хотя в России технология тоже активно тестируется и теоретически должна предоставить пользователям качественный интернет без преград. С другой стороны, в России и без того на текущий момент один из лучших сотовых интернетов в мире, да ещё и самый дешевый. В той же США за подобное качество соединения и трафик пришлось бы заплатить в двадцать раз дороже, особенно в центральных штатах Америки.
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