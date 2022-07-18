В iOS 16 появится поддержка новейшего формата AVIF

В прошлом месяце Apple представила миру свою новейшую платформу iOS 16, а также macOS 13 Ventura и многое другое. Платформа вносит серьезные изменения, включая полностью переработанный экран блокировки. Помимо визуальных изменений, компания также внедрила множество внутренних изменений. Теперь мы слышим, что Safari на iOS 16 и macOS 13 Ventura, наконец, получит возможность показывать изображения AVIF. Apple публично выпустит обновления iOS 16 и macOS 13 Ventura позже в этом году, возможно, в сентябре вместе с новой серией iPhone 14. Новостью поделилась Джен Симмонс в социальных сетях, и если вы не знакомы, AVIF — это формат файлов, который сжимает файлы без ущерба для качества изображения. Обычно, когда пользователи конвертируют изображения в формат JPG, их качество игнорируется.

Помимо меньшего размера файла, формат AVIF также обеспечивает прозрачность и поддержку HDR. Кроме того, вы также можете использовать такой формат для анимации, как GIF. На данный момент Apple iOS 16 и macOS 13 Ventura находятся на стадии разработки, и компания потенциально выпустит их для широкой публики в сентябре вместе с серией iPhone 14 и Apple Watch Series 8. iOS 16 — это серьезное обновление, учитывая количество функций, которые Apple добавила в этот апдейт. Экран блокировки на iPhone и Stage Manager в macOS 13 Ventura — две самые важные функции, которые мы с нетерпением ждем. Отличные новости для тех, кто давно хотел обновить свою операционную систему.