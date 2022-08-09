В iOS 16 появится процент батареи

Однако похоже, что процент заряда батареи недоступен на iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Apple убрала процент заряда батареи на моделях iPhone из-за места, занимаемого выемкой. Это означает, что все модели iPhone с Face ID не отображают процент заряда батареи в строке состояния. В новом дизайне процент заряда батареи отображается внутри значка батареи, что дает лучшее представление об оставшемся времени работы от батареи. Значок батареи также меняет цвет в зависимости от состояния батареи. Например, значок батареи становится зеленым, когда iPhone подключен к сети. Новое изменение появится с запуском iOS 16 в конце этого года на всех поддерживаемых моделях. Однако Apple может изменить список в будущем, если сочтет целесообразным предоставить iPhone 12 mini и iPhone 13 mini новую функцию.