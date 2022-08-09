В iOS 16 появится процент батареи

Apple сочла целесообразным выпустить пятую бета-версию iOS 16 для разработчиков в целях тестирования данной операционной системы. Новая сборка поставляется с множеством функций и визуальными изменениями. Было обнаружено, например, что Apple наконец-то добавила процент заряда батареи в строку состояния iPhone. Это означает, что вам больше не придется открывать Центр управления, чтобы увидеть процент заряда батареи. В последней бета-версии iOS 16 5 процент заряда батареи будет отображаться внутри значка батареи в строке состояния. Хотя это новое дополнение является более чем долгожданным, оно отсутствует на некоторых моделях iPhone. Новый процент заряда батареи доступен на iPhone X, iPhone XS, iPhone 12 и iPhone 13 серий.

Однако похоже, что процент заряда батареи недоступен на iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Apple убрала процент заряда батареи на моделях iPhone из-за места, занимаемого выемкой. Это означает, что все модели iPhone с Face ID не отображают процент заряда батареи в строке состояния. В новом дизайне процент заряда батареи отображается внутри значка батареи, что дает лучшее представление об оставшемся времени работы от батареи. Значок батареи также меняет цвет в зависимости от состояния батареи. Например, значок батареи становится зеленым, когда iPhone подключен к сети. Новое изменение появится с запуском iOS 16 в конце этого года на всех поддерживаемых моделях. Однако Apple может изменить список в будущем, если сочтет целесообразным предоставить iPhone 12 mini и iPhone 13 mini новую функцию.
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