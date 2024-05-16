В iOS 17.5 обнаружили очень странный баг

На этой неделе компания Apple выпустила операционные системы iOS 17.5 и iPadOS 17.5, но, к сожалению, с данным обновлением возникла существенная проблема. Сначала у пользователей возникли ошибки воспроизведения цвета на новых OLED-дисплеях в iPad Pro, после чего возникла куда более интересная недоработка. Проблема заключается в том, что старые удалённые фотографии пользователей снова появляются в галерее, чего, теоретически, не должно происходит. Пользователи отмечают, что в некоторых случаях эти фотографии были удалены несколько лет назад, но они вновь появляются в галерее, как будто их вернули из корзины для удаления. Очевидно, что это большая проблема с точки зрения конфиденциальности, если фотографии, которые должны были исчезнуть, каким-то образом всё ещё хранятся на серверах Apple.

Один пользователь на форуме Reddit сообщил, что старые фотографии, удаленные ещё в 2021 году, внезапно вновь появились и отображаются как «недавно загруженные» в iCloud. Несколько других пользователей Reddit подтвердили эту проблему, а у кого-то фотографии возникают даже несмотря на неоднократное удаление. При этом компания Apple пока что не признала проблему, хотя, скорее всего, пока что компания просто обдумывает официальный ответ. Ведь если у пользователей возникают удалённые фотографии, которых нет в памяти смартфона, то они хранились всё это время где-то в другом месте — на серверах компании Apple, например, без разрешения самих пользователей.