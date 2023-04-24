В iOS 17 Apple разрешит загрузку софта из сторонних источников

Следующее большое обновление операционной системы для iPhone, которое получит название iOS 17, вынудит Apple разрешить установку приложений из сторонних источников в соответствии с требованиями ЕС. Однако, по данным одного из инсайдеров, компания сможет сама определить, где и когда эту функцию можно использовать. Сообщается, что технологический гигант скорее всего ограничит использование данной функции на своем главном рынке — в США. Если функция sideloading на iOS 17 действительно будет ограничена в США, то она, вероятно, может стать доступной только в Европе, так как именно там действует регулирование со стороны Европейского союза.

В соответствии с требованиями Digital Markets Art, Apple должна разрешить пользователям загружать и использовать приложения из сторонних источников, что, по мнению компании, открывает доступ к проблемам приватности и безопасности на App Store. Также западный журналист, знакомый с этим вопросом, отметил, что sideloading на iOS 17 будет доступен только в тех странах, где действует Digital Markets Act, а на данный момент это только ЕС. С точки зрения доходов, США являются главным рынком для Apple, поэтому ограничение пользователей в США в доступе к сторонним источникам сделает потребителей зависимыми от App Store. И, скорее всего, у компании есть несколько лазеек, которые она может использовать, чтобы избежать каких-либо законных наказаний со стороны ЕС, продолжая зарабатывать на своём же цифровом магазине контента.