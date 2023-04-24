В iOS 17 Apple разрешит загрузку софта из сторонних источников

В соответствии с требованиями Digital Markets Art, Apple должна разрешить пользователям загружать и использовать приложения из сторонних источников, что, по мнению компании, открывает доступ к проблемам приватности и безопасности на App Store. Также западный журналист, знакомый с этим вопросом, отметил, что sideloading на iOS 17 будет доступен только в тех странах, где действует Digital Markets Act, а на данный момент это только ЕС. С точки зрения доходов, США являются главным рынком для Apple, поэтому ограничение пользователей в США в доступе к сторонним источникам сделает потребителей зависимыми от App Store. И, скорее всего, у компании есть несколько лазеек, которые она может использовать, чтобы избежать каких-либо законных наказаний со стороны ЕС, продолжая зарабатывать на своём же цифровом магазине контента.