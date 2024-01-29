В iOS 18 Apple интегрирует сервисы на базе ИИ

Компания Apple объявит о релизе операционной системы iOS 18 на своём мероприятии WWDC 2024 в июне, также представив новые версии систем для iPad, Apple Watch и Mac. Однако iOS 18 будет наиболее значительным обновлением, так как компания планирует реализовать сразу несколько важных нововведений. Согласно данным западных инсайдеров, iOS 18 станет крупнейшим обновлением для iPhone от Apple с момента релиза смартфона в 2007 году. К сожалению, никаких точных данных об этом апдейте производитель не сообщает, но, вероятно, дело в том, что Apple планирует впервые внедрить функции, основанные на искусственном интеллекте, в новые модели iPhone. Компания отстаёт в конкурентов в вопросах возможностей генеративного искусственного интеллекта, но iOS 18 может изменить ситуацию и предоставить пользователям больше возможностей в сфере ИИ.

Также специалисты считают, что Siri получит одно из крупнейших обновлений функционала за долгое время. При этом не совсем понятно как именно компания планирует реализовать новые функции на базе iOS 18 — это будет реализовано посредством аппаратных особенностей или производитель принял решение интегрировать нововведения на уровне софта? Пока что никто ответить на этот вопрос не может, но, вероятно, если компания действительно сделает упор на данное направление, что в ближайшем будущем конкуренция на рынке смартфонов в области ИИ существенно возрастёт. И это вполне объяснимо на самом деле, потому что Samsung уже сделала ставку на ИИ.
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