В iOS 18 появится спорная функция Activation Lock

На данный момент операционная система iOS 18 доступна только как версия RC (Release Candidate) для разработчиков и участников программы публичного бета-тестирования, но уже на текущей неделе она будет доступна для установки всем желающим. И с новой операционной системой будет представлена также новая функция — Activation Lock. Эта функция предотвращает использование украденных компонентов iPhone на другом устройстве, что в определённом смысле создаст массу проблем пользователям со всего мира. Стоит напомнить, что функция была анонсирована ещё в апреле текущего года, и Apple заявила, что её внедрение было инициировано по запросу правоохранительных органов, чтобы бороться с чёрным рынком украденных запчастей iPhone.

Дело в том, что довольно часто смартфоны крадут для того, чтобы затем разобрать их на запчасти и продать их в серые ремонтные мастерские, которые затем продают эти детали пользователям и неплохо зарабатывают. Функция Activation Lock привязывает устройство и его компоненты к оригинальному владельцу. Если система обнаруживает вторичную деталь (будет оцениваться батарея, камера, дисплей и не только), она запросит Apple ID и пароль от оригинального устройства. Соответственно, без разрешения оригинального владельца, который должен ввести свои учётные данные, деталь останется заблокированной. Со временем все компоненты iPhone будут привязаны к Apple-аккаунтам, что усложнит жизнь мошенникам. И, вероятно, кражи iPhone будут бесполезными.