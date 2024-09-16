В iOS 18 появится спорная функция Activation Lock

Дело в том, что довольно часто смартфоны крадут для того, чтобы затем разобрать их на запчасти и продать их в серые ремонтные мастерские, которые затем продают эти детали пользователям и неплохо зарабатывают. Функция Activation Lock привязывает устройство и его компоненты к оригинальному владельцу. Если система обнаруживает вторичную деталь (будет оцениваться батарея, камера, дисплей и не только), она запросит Apple ID и пароль от оригинального устройства. Соответственно, без разрешения оригинального владельца, который должен ввести свои учётные данные, деталь останется заблокированной. Со временем все компоненты iPhone будут привязаны к Apple-аккаунтам, что усложнит жизнь мошенникам. И, вероятно, кражи iPhone будут бесполезными.