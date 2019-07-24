В iPhone 11 появятся новый движок Taptic и функция широкого угла обзора

Apple представит новый тип Taptic Engine в линейке iPhone 2019 года, который улучшит Haptic Touch и потенциально заменит 3D Touch. Бета-версия для разработчиков iOS 13 дала подсказки, что 3D Touch можно заменить новым жестом длинного нажатия для контекстных действий.

Также в сети появились подтверждения, что третий модуль камеры, видимый на многих рендерах, действительно является широкоугольным объективом. Помимо этого, камера iPhone 11 обзаведётся новой функцией — «Умная рамка». Данная опция позволит захватывать дополнительное пространство вокруг краев фотографии для точной корректировки изображения. Затем на готовых фото можно будет менять кадрирование или выполнять автоматическую коррекцию перспективы без потери важных деталей и нюансов. Дополнительная информация будет временно храниться и автоматически удаляться по соображениям конфиденциальности.

Фронтальная камера будет обновлена ​​с поддержкой замедленной записи со скоростью 120 кадров в секунду.