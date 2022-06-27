В iPhone 14 Pro появится Always-On

Дисплей Always-On потенциально сможет отображать время, дату, непрочитанные уведомления и другие данные. Гурман считает, что «как и Apple Watch, iPhone 14 Pro сможет отображать виджеты, отображающие погоду, календари, акции, действия и другие данные, в то время как экран остается с низкой яркостью и частотой кадров». Кроме того, у вас будет возможность настроить параметры постоянно включенного дисплея iPhone 14 Pro, чтобы скрыть конфиденциальные данные на экране блокировки. Дисплей Always-On на моделях iPhone 14 Pro сможет экономить заряд батареи благодаря низкой частоте обновления и низкой яркости. В то время как ProMotion на моделях iPhone 13 Pro может снизить частоту обновления до 10 Гц, Росс Янг утверждает, что модели iPhone 14 Pro смогут снизить частоту обновления до 1 Гц. Технология будет очень похожа на Apple Watch, когда дело доходит до экономии заряда батареи.