В iPhone 14 Pro появится Always-On

Позже в этом году Apple выпустит свои будущие флагманские модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro с множеством передовых дополнений. В этом году мы ожидаем четыре новые модели, но iPhone 14 «мини» не будет. Вместо маленького iPhone Apple выпустит iPhone 14 Max с 6,7-дюймовым дисплеем. Тем не менее, изюминкой серии станут модели iPhone 14 Pro, которые, по слухам, могут похвастаться постоянно включенным дисплеем для отображения виджетов iOS 16 на экране блокировки. Согласно последнему информационному бюллетеню Power On, которым поделился Марк Гурман из Bloomberg, будущая линейка Apple iPhone 14 Pro будет иметь постоянно включенный дисплей для отображения виджетов экрана блокировки iOS 16.

Дисплей Always-On потенциально сможет отображать время, дату, непрочитанные уведомления и другие данные. Гурман считает, что «как и Apple Watch, iPhone 14 Pro сможет отображать виджеты, отображающие погоду, календари, акции, действия и другие данные, в то время как экран остается с низкой яркостью и частотой кадров». Кроме того, у вас будет возможность настроить параметры постоянно включенного дисплея iPhone 14 Pro, чтобы скрыть конфиденциальные данные на экране блокировки. Дисплей Always-On на моделях iPhone 14 Pro сможет экономить заряд батареи благодаря низкой частоте обновления и низкой яркости. В то время как ProMotion на моделях iPhone 13 Pro может снизить частоту обновления до 10 Гц, Росс Янг утверждает, что модели iPhone 14 Pro смогут снизить частоту обновления до 1 Гц. Технология будет очень похожа на Apple Watch, когда дело доходит до экономии заряда батареи.
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