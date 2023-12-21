В iPhone 16 Pro будет новый телеобъектив со сложенным стеклом

Согласно информации информационного издания MacRumors, источники, связанные с цепочкой поставок компании Apple, утверждают, что новый телеобъектив с передовыми функциями зума в будущем будет доступен на обеих моделях iPhone 16 Pro даже без индекса Max в названии. Это даёт довольно ясное представление о том, что компания действительно работает над улучшенными системы камер в смартфонах нового поколения независимо от того, базовая это версия или нет. И речь идёт не просто о телеобъективе, а о тетрапризматическом телеобъективе, как в iPhone 15 Pro Max. Этот необычный объектив представляет собой конструкцию со сложенным стеклом, которое многократно отражает свет. В конечном итоге эта технология позволяет устройству осуществлять оптическое увеличение до 5x.

Для работы датчику изображения с таким объективом требуется некоторое пространство за модулем камеры, что является одной из причин того, что такое решение используется только в iPhone 15 Pro Max. Однако дизайн системы камер планируется изменить в следующем году — благодаря этому в iPhone 16 Pro появится достаточно пространства для нового модуля камеры. Кроме того, ожидается, что предстоящие модели iPhone 16 Pro будут иметь более крупные дисплеи по сравнению с текущими моделями. Компания планирует предложить iPhone 16 с дисплеем диагональю 6,3 дюйма и iPhone 16 Pro Max с дисплеем 6,9 дюйма. Правда, пока что всё это является лишь слухом, который крайне сложно подтвердить без официального анонса.