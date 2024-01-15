В iPhone 16 Pro не добавят тактильных кнопок

Смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max предлагают новую кнопку Action, которая очень понравилась аудитории, так как она позволяет задействовать различного рода действия в ускоренном формате. Но несмотря на новизну кнопки Action и все её удобства, компания Apple, судя по информации инсайдеров, планирует её переработку с запуском моделей iPhone 16 Pro. Если верить информации знакомых с вопросом пользователей, компания Apple разработала прототип iPhone 16 Pro с переработанной кнопкой Action, которая будет выполнять те же действия, но при этом будет расположена в другом месте — более удобном для повседневного использования.

В настоящее время компания тестирует дизайн корпуса, где она сохранит все элементы управления, которые имеются на текущий момент, но при этом будет добавлена новая кнопка, которая будет находиться вровень с рамой iPhone 16 Pro. Компания также тестировала различные позиции для кнопки Action. К сожалению, пока что окончательного решения у компании нет, так что предположить какой именно вариант дизайна выберет Apple сейчас проблематично — компания вполне может отказаться от кнопки вообще. Ранее было мнение, что компания также внедрит тактильные кнопки в iPhone 16 Pro, но с тех пор ситуация существенно изменилась — специалисты уверены, что такого рода элементы управления слишком сложны в реализации и они чрезмерно повысят стоимость устройства в конечном итоге. А так как смартфоны компании и так слишком дорогие, этого делать не станут.
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