В iPhone 16 Pro полностью поменяют дизайн корпуса

Совсем недавно компания Apple представила интерактивный динамический островок вместе со смартфонами с iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, вскоре сделав эту функцию стандартной для всех моделей iPhone 15. Судя по предыдущим решениям компании, крайне маловероятно, что она внесёт изменения в дизайн в ближайшем будущем, но один инсайдер утверждает, что прототип iPhone 16 Pro, который, находится на стадии тестирования, получил вырез в дисплее вместо отверстия-таблетки. Стоит отметить, что такие компании, как Apple и Samsung, тестируют множество прототипов, прежде чем выбрать определённый дизайн, внося коррективы по сравнению с предыдущими итерациями в текущую модель. И тот факт, что компания экспериментирует со смартфонов и его дизайном, который сильно отличается от современного формата, не значит, что в конечном итоге компания выпустит этот продукт в релиз.

На данный момент Apple — это единственная компания, которая интегрировала множество компонентов в систему фронтальной камеры, что позволяет надёжно распознавать лицо пользователя благодаря инфракрасному сканеру, точечному проектору и другим элементам. Предполагая, что Apple перейдёт к фронтальной камере в виде отверстия в следующем году, ей придётся отказаться от всех этих датчиков и в корне переработать систему распознавания пользователя. Мы не верим, что такое возможно, потому что для компании подобного рода манипуляции обошлись бы в огромные суммы и не факт, что пользователям это бы понравилось.