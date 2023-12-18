В iPhone 16 появится новая кнопка на корпусе

Совсем недавно компания Apple представила смартфон iPhone 15 Pro с совершенно новой кнопкой действия, заменив переключатель беззвучного режима, который существовал многие годы. Новая кнопка действия добавляет множество быстрых функций и предоставляет пользователям совершенно новый способ взаимодействия с программным обеспечением. Тем не менее, компания планирует сделать ещё один значительный шаг с iPhone 16, добавив на корпус смартфона ещё одну кнопку. «Кнопка записи» уже обсуждалась в сети какое-то время назад, но тогда не было подробностей о её назначении. Теперь же журналисты издания Bloomberg заявляют, что специальная кнопка на iPhone 16 будет использоваться для записи видео.

Кроме того, инсайдеры уверены, что Apple откажется от механической кнопки в пользу ёмкостного подхода для кнопки захвата. Она будет находиться под боковой кнопкой и заменит антенну mmWave, которая переместится на другую сторону и окажется под кнопками громкости. И поскольку кнопка ёмкостная, она будет иметь несколько точек давления для разных действий. Например, слегка нажав, можно настроить фокус, а более сильное нажатие будет имитировать нажатие на кнопку затвора. Всё это на самом достаточно интересное нововведение, потому что нельзя сказать, что многие пользователи в целом записывают видео — просто попытайтесь вспомнить, когда вы сами снимали видео на смартфон. Вероятно, это не такое уж частое событие, чтобы делать для него отдельную кнопку.
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