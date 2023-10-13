В iPhone 16 появятся функции на базе ИИ

Если вы следите за рынком высоких технологий, то заметит, что в последнее время крупные компании делают акцент не на производительности своих смартфонов, а на технологиях, которые основываются на искусственном интеллекте. Например, у Samsung появилось приложение, которое может редактировать видео или изображение по текстовым или голосовым командам, что существенно упрощает жизнь многим пользователям. Теперь же появилась информация о том, что iPhone 16, который будет представлен в следующем году, тоже получит множество технологий на базе искусственного интеллекта, чтобы компания Apple могла конкурировать с лучшими решениями на рынке. Для этого компании интегрирует в свою систему на кристалле новый модуль, отвечающий за различного рода команды.

Стоит сразу отметить, что на текущий момент вся информация о функциях искусственного интеллекта в iPhone 16 является просто предположением от крупных инсайдеров, то есть никакой точной информации поэтому вопросу пока что нет. Но поставщики секретной информации уверены, что смартфон позволит выполнять различного рода действия с голосовым помощником и искусственным интеллектом для взаимодействия с умным домом, приложениями на смартфоне и не только. Например, вы можете просто сказать смартфону отключить свет в доме, а гаджет посредством умных технологий подключится к системе электроснабжения дома, после чего отключит питание. Звучит очень практично, но вопрос в том, как это реализуют.