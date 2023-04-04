В iPhone 17 Pro появится камера под дисплеем

В прошлом году компания Apple запустила новые модели iPhone 14 Pro с крупными изменениями дизайна, особенно в отношении дисплея. Компания добавила в список функций долгожданный Always-On-дисплей и интегрировала тот самый Dynamic Island вместе с расширениями для приложений. В ближайшем будущем технология Dynamic Island получит несколько вариаций по размеру и возможностям и в конечном итоге Dynamic Island уступит место технологии встроенной под дисплей камеры, так что этот островок будет абсолютно незаметным. И инсайдеры уже заявляют, что Apple планирует ввести технологию встроенного под дисплей Face ID с выпуском iPhone 17 Pro в 2025 году. Этой информацией поделился известный аналитик Росс Янг в социальных сетях, подчеркнув, что Apple планирует ввести технологию встроенного Face ID с выпуском iPhone 17 Pro, тогда как стандартные модели iPhone могут получить аналогичную технологию через год после дебюта iPhone 17 Pro.

Это означает, что вся линейка iPhone будет иметь технологию встроенного под дисплей Face ID к 2026 году. Впрочем, стоит сразу отметить, что это не первый раз, когда мы слышим о датчиках, которые Apple якобы планирует заместить под дисплеем своего смартфона. В прошлом году сообщалось, что компания работает над системой аутентификации Face ID под дисплеем для моделей iPhone Pro, но в конечном итоге ничего подобного компания так и не показала. Инсайдеры сообщили, что компания отказалась от этой затеи из-за проблем с самим датчиком и теперь ожидать релиза данной новинки стоит не раньше 2025 года.
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