В iPhone 2020 года появится полноэкранный сканер отпечатков пальцев

Компания Apple запатентовала новую технологию сканера отпечатков пальцев, которая представляет из себя специальный дисплей, включающий в себя множество невидимых для человеческого глаза отверстий. Они способны пропускать через себя свет, который позволит работать оптическому сканеру отпечатков пальцев. Описанная технология не требует размещения пальца в специальной отведенной зоне, как в большинстве устройств.

Опубликованный патент также включает фотографии рабочего прототипа нового оборудования. Это говорит о том, что Apple приближается к фактической реализации новой технологии в своих будущих устройствах. С большой вероятностью технология будет реализована уже в смартфонах 2020 года.