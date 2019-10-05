В интернете появились фото OnePlus 8 с тройной камерой

2019-10-05, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OnePlus 8; [78]
Компания OnePlus еще не успела выпустить OnePlus 7T Pro, а в сети уже появились качественные изображения следующей модели.

Новинка на изображениях похожа на 7 Pro версию.

Такой же дизайн: корпус с градиентной расцветкой, дисплей с закруглёнными краями и тройную вертикально расположенную камеру.

Но есть отличие конечно же, это вырез в экране для фронтальной камеры.

Точно можно сказать что экран получит частоту обновления картинки 90 Гц или выше, так как компания сама заявила что ниже 90 Гц они уже выпускать не будут. Смартфон судя по всему должны анонсировать 2020 году.

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