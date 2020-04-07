В китайскую продажу поступил смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition в версии 12/512 ГБ памяти

Сегодня стартовали китайские продажи смартфона Redmi K30 Pro Zoom Edition в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Оценена такая версия в $635. Вариант памяти 6/128 ГБ стоит $425. Напомним, модель K30 Pro Zoom Edition от K30 Pro отличается более продвинутой камерой. Речь идет о квадрокамере с главным модулем на основе 64 Мп датчика IMX686, оптики с максимальной диафрагмой f/1,69 и системой оптической стабилизации, 8-Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом, 30-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией, 13 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп датчиком для макрофотографии.

Смартфон также оснащается 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, топовым чипсетом Snapdragon 865, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 4700 мАч.