В конце марта появится еще одна версия Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 уже является одним из самых мощных флагманов Android, а грядущая Mi 9 Explorer Edition рассчитана на тех, кому нужно еще больше оперативной памяти и прозрачная задняя поверхность.

Производитель выпустит модель, которая будет серединой между обычной Mi 9 и лучшим 12GB/256GB Explorer Edition. Она будет оснащена 9 ГБ RAM / 256 ГБ.

Mi 9 Explorer обладает теми же характеристиками, что и обычный Mi 9, включая 6,39-дюймовый дисплей Super AMOLED FHD + и Snapdragon 855. Та же 20-мегапиксельная фронтальная камера, в то время как задняя трио имеет 48MP + 16MP + 12MP. Новинка появится в конце этого месяца по ориентировочной цене в $530.