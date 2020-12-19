В линейку мониторов Samsung Odyssey добавлена модель G3 F27G33TFWU

Монитор обеспечивает плавную картинку в играх благодаря технологии AMD FreeSync Premium с LFC. Также есть технология Eye Saver (уменьшает синий свет).
Samsung Odyssey G3 имеет эргономичную подставку с возможностью регулировки наклона, высоты, поворота в стороны, а также реализован портретный режим. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм.
На задней панели есть порт D-Sub, порт DisplayPort, порт HDMI и аудиоразъем 3,5 мм.
Стоимость монитора составляет 216 евро. Когда монитор Odyssey G3 появится в России незвестно.