В приложении Xbox теперь можно покупать игры

Релиз был намечен на ноябрь, но, по словам Бонд, запуск задержался из-за временных административных ограничений. Когда Microsoft официально запустит эту функцию, на страницах игр в приложении появится кнопка «Купить» — при условии, что у вас уже сохранён способ оплаты. Можно будет также оформлять предзаказы, устанавливать игры заранее на консоль и использовать бонусы по подписке Game Pass Ultimate. Этот шаг фактически переворачивает прежнюю логику работы приложения Xbox, где раньше можно было пользоваться удалённой игрой, но не совершать покупки. Впрочем, хотя функция удалённой игры исчезла из мобильного приложения, её всё ещё можно использовать через мобильный браузер. Более того, Xbox теперь предлагает удалённую игру на поддерживаемых телевизорах Samsung.