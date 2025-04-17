В приложении Xbox теперь можно покупать игры

Подразделение Xbox наконец-то добавляет в мобильное приложение возможность покупать игры, загружать DLC и оформлять подписку на Game Pass. Однако не обошлось без компромиссов — из приложения убрали функцию удалённой игры (remote play). Пока обновление доступно только участникам бета-тестирования на iOS и Android, но в Xbox обещают, что в ближайшее время его получат все пользователи. О планах интегрировать покупки прямо в приложение Xbox впервые сообщил президент компании Сара Бонд ещё в октябре — сразу после того, как суд обязал Google открыть Android для сторонних магазинов приложений. Изначально планировалось, что через приложение можно будет и покупать, и запускать игры, однако от второго пункта решили отказаться.

Релиз был намечен на ноябрь, но, по словам Бонд, запуск задержался из-за временных административных ограничений. Когда Microsoft официально запустит эту функцию, на страницах игр в приложении появится кнопка «Купить» — при условии, что у вас уже сохранён способ оплаты. Можно будет также оформлять предзаказы, устанавливать игры заранее на консоль и использовать бонусы по подписке Game Pass Ultimate. Этот шаг фактически переворачивает прежнюю логику работы приложения Xbox, где раньше можно было пользоваться удалённой игрой, но не совершать покупки. Впрочем, хотя функция удалённой игры исчезла из мобильного приложения, её всё ещё можно использовать через мобильный браузер. Более того, Xbox теперь предлагает удалённую игру на поддерживаемых телевизорах Samsung.