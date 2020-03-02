В прошивке MIUI 11 нашли упоминание о новых смартфонов

в последней версии прошивки MIUI 11 China Developer ROM фанаты откопали упоминание о новых смартфонов.

В коде системы прошивки MIUI 11, заметили несколько ещё неанонсированных смартфонов Xiaomi.

В этот список неанонсированных смартфонов Xiaomi попал смартфон Redmi K30 Pro и его специальная версия Redmi K30 Pro Zoom Edition. Это флагманская линейка смартфонов с процессором Qualcomm Snapdragon 865 и с поддержкой сети пятого поколения. Также судя по названию смартфонов, смартфоны будут отличаться между собой наличием оптического зума в камере. Ещё в этом списке нашли упоминание о Redmi Note 9 и смартфон с названием Redmi 10X 4G.