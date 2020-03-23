В продажу поступил бюджетный смартфон Samsung Galaxy M21 с огромной батареей на 6000 мАч

Компания Samsung дала старт продажам смартфона Galaxy M21, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили фирменной платформой Exynos 9611, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, тройной основной камерой с модулями разрешением 48, 8 и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена смартфона в Индии составляет 170 долларов за версию 4/64 ГБ памяти и 210 долларов за вариант памяти 6/128 ГБ соотвественно.