В продажу поступил игровой монитор LG 34GN850 UltraGear

В конце декабря LG анонсировала ряд игровых мониторов UltraGear и сейчас компания постепенно выпускает их на рынок.

LG 34GN850 - это 34-дюймовый игровой монитор WQHD с дисплеем Nano IPS, поддержкой 10-битного цвета и кривой 1800R. Монитор имеет разрешение 3440 x 1440 пикселей, типичную яркость 320 нит, коэффициент статической контрастности 1000: 1 и покрытие 98% цветового пространства DCI-P3.

Модель поддерживает HDR10, DisplayHDR 400 и HDR Effect. Имеет ряд игровых технологий, включая Dynamic Action Sync, Black Stabilizer и Crosshair. Также LG UltraGear 34GN850 поддерживает AMD FreeSync Premium и совместим с Nvidia G-SYNC. Он имеет частоту обновления до 144 Гц (через DP) и при разгоне может достигать 160 Гц. Подставка предлагает регулировку высоты и наклона и может быть удален для настенного монтажа VESA.

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Для подключения имеется два входа HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, два выходных порта USB Type-A 3.0, один входной порт USB Type-B 3.0 и разъем для наушников.LG 34GN850 поступит в продажу 24 апреля в Азии по цене около 1100-1200 долларов США.