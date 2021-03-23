В продажу поступил корпус Deepcool MATREXX 40 3FS mATX

Бренд Deepcool представил компьютерный корпус MATREXX 40 3FS mATX. Корпус выполнен полностью в черном исполнении. В качестве боковой панели используется закаленное стекло для демонстрации внутренних компонентов.

Deepcool MATREXX 40 3FS mATX имеет сетчатую переднюю панель, что обеспечивает хороший приток воздуха внутрь корпуса. Комплектуется корпус тремя вентиляторами A-RGB. Всего модель может вместить до шести 120 мм вентилятора или до четырех 140 мм.

Новинка предлагает широкие возможности для установки радиатора сво размером до 280 мм на переднюю или верхнюю панель. Поддерживает MATREXX 40 3FS материнские платы типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. В модели есть съемные пылевые фильтры. Порты расположены на верхней панели, там есть по одному порту USB 3.0 и USB 2.0, а также 3,5 мм аудиоразъем.

Корпус поддерживает размещение до двух 2,5-дюймовых дисков непосредственно на шасси и до двух 3,5-дюймовых жестких дисков в съемном отсеке. Внутри корпуса имеется достаточно пространства для установки видеокарт длиной до 320 мм, блоков питания длиной до 160 мм и систем воздушного охлаждения ЦП высотой до 165 мм.

DeepCool MATREXX 40 3FS mATX доступен для покупки у официальных розничных продавцов по рекомендованной цена от 49.99 долларов (3799 рублей).