В продажу поступил бюджетный смартфон Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition для молодых

Сегодня в продажу поступил мощный смартфон Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, ориентированный на молодежь. Первые покупатели купят смартфон за $340 и получат в подарок бесплатную замену экрана в течении 6 месяцев.

Новинку оснастили 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным дактилоскопом, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ быстрой памяти UFS 3.0, тройной тыльной камерой с модулями на 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, предустановленной ОС Android 9 Pie, а также аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Среди доступных расцветок: Iceland Aurora, Carbon Black, Electro-Mint и Light Mint.