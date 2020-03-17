В продажу поступил популярный смартфон Redmi Note 9 Pro

Сегодня компания Redmi дала старт продажам доступного смартфона Note 9 Pro в Индии, который несколько отличается от старшей модели Redmi Note 9 Pro Max, который появится в продаже через неделю. Итак, аппарат характеризуется врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 18 Вт. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти обойдется в $174 , а вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти – $214. В наличии предлагается три цвета: чёрный, зелёный и белый.