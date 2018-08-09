В продажу вышел смартфон Doogee BL 5500 Lite с батареей 5500 мАч и ценой 9 150 рублей

Компания Doogee выпустила в продажу смартфон BL 5500 Lite с ОС Android 8.1 Ore. Гаджет получил 6,19-дюймовый экран с разрешением 1500 на 720 точек. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6739WA и 2 Гбайт ОЗУ. Основная камера двойная для бюджетного смартфона составляет 13 МП + 8 МП. Фронтальная камера имеет 5-мегапиксельный сенсор. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5500 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 160.8 * 76.9 * 10.5 мм. Приобрести аппарат можно в голубом, черном и золотистом цветовом исполнении по цене 140 долларов (9 150 рублей).