В продажу вышел смартфон Huawei Honor 10 Lite с 6,21-дюймовым экраном

Компания Huawei выпустила в продажу недорогой смартфон Honor 10 Lite с камерой 24 Мп. Гаджет получил 6,21-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек и соотношение сторон 19,5:9. В основе устройства лежит процессор Kirin 710. Главная камера включает в себя два оптических блока с разрешением 13 МП и 5 МП. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА.ч. В качестве ОС выступает Android Pie 9 с графическим интерфейсом EMUI 9. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 и приемник GPS. Приобрести новинку можно от 13 200 рублей в зависимости от модификации.