В продажу выходит новая версия флагмана ZTE Nubia X Collectors Edition с увеличенным объемом флэш-накопителя

Компания ZTE выпустила в продажу продвинутый гаджет Nubia X Collectors Edition с увеличенным объемом памяти. Девайс Collectors Edition имеет носитель на 512 ГБ. Особенностью смартфона являются два экрана, расположенные спереди и сзади. Фронтальный экран имеет размер диагонали 6,26 дюйма и обеспечивает четкость изображения 2280 на 1080 пикселей. На тыльной панели установлена панель на 5,1 дюйма, разрешение составляет 1520 на 720 пикселей. Основой устройства стал Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ. Основная камера оснащена двумя блоками оптики на 16 МП и 24 МП. Приобрести новинку можно за 5299 юаней (768 долларов).