В продажу выходит новая версия флагмана ZTE Nubia X Collectors Edition с увеличенным объемом флэш-накопителя

2018-12-13, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - ZTE Nubia X Collectors Edition; [74]
Компания ZTE выпустила в продажу продвинутый гаджет Nubia X Collectors Edition с увеличенным объемом памяти. Девайс Collectors Edition имеет носитель на 512 ГБ. Особенностью смартфона являются два экрана, расположенные спереди и сзади. Фронтальный экран имеет размер диагонали 6,26 дюйма и обеспечивает четкость изображения 2280 на 1080 пикселей. На тыльной панели установлена панель на 5,1 дюйма, разрешение составляет 1520 на 720 пикселей. Основой устройства стал Snapdragon 845 и 8 Гбайт ОЗУ. Основная камера оснащена двумя блоками оптики на 16 МП и 24 МП. Приобрести новинку можно за 5299 юаней (768 долларов).


Комментарии:
Новая информация смартфона Honor View 20...
Новая информация смартфона Honor View 2026 декабря официально будет продемонстрирован смартфон Honor View 20. ...
Обзор Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB ...
Обзор Thermaltake Riing Trio 12 LED RGB В арсенале компании Thermaltake есть весь необходимый арсенал для сборки высокопроизводительных и красивы...
Игровой ПК MSI Infinite X 9th получил CP...
Игровой ПК MSI Infinite X 9th получил CPКомпания MSI представила настольный компьютер Infinite X 9th, который предназначен для самых требовательн...
Смартфон One Max от компании Umidigi нед...
Смартфон One Max от компании Umidigi недВ продажу вышел недорогой смартфон Umidigi One Max с 128 Гбайт встроенной памятью, 4 Гбайт ОЗУ и емким ак...
Представлен монитор MSI Optix MAG271CQR ...
Представлен монитор MSI Optix MAG271CQR Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix MAG271CQR, который получил 27-дюймовую матрицу...
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) вышел...
Смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2) вышелКомпания ASUS выпустила в российскую продажу потенциально хитовый смартфоны ZenFone Max Pro (M2), который...
У смартфона Huawei Nova 4 будет довольно...
У смартфона Huawei Nova 4 будет довольноПоявилась подробная информация о характеристиках производительного смартфона Nova 4 от компании Huawei. Д...
Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит дисплей...
Смартфон Xiaomi Mi Max 4 получит дисплейКомпания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Mi Max 4. Девайс получит дисплей с узкими ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор DELL INSPIRON 5482 2-in-1. Ноутбук трансформер с Intel 8th-genОбзор DELL INSPIRON 5482 2-in-1. Ноутбук трансформер с Intel 8th-gen
Обзор Razer Ifrit. Лучшие наушники для трансляций с конденсаторным микрофономОбзор Razer Ifrit. Лучшие наушники для трансляций с конденсаторным микрофоном
Обзор CARCAM F3. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор CARCAM F3. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкойОбзор Trust CADA GXT 890. Механическая клавиатура с макросами и подсветкой
Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфонОбзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. Но...
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. НоВ последнее время производители планшетных компьютеров стали активно работать в направлении гибридных реш...
Обзор Stickman Hook. Как Человек-паук...
Обзор Stickman Hook. Как Человек-паукГеймеры обожают простенькие игровые проекты, так как на них не нужно тратить много свободного времени — т...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. От...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. ОтВ последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что виде...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можем...
Обзор Spinner.io. Развлекаемся как можемВ последнее время огромной популярностью пользуются казуальные игры с быстрыми раундами — геймеры не хотя...
Оплата проезда с помощью банковских карт...
Оплата проезда с помощью банковских карт11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации сист...
Предварительный обзор Rapoo VH300. Мягко...
Предварительный обзор Rapoo VH300. МягкоИгровая гарнитура давно перестала быть чем-то обычным и стандартным. Многие геймеры покупают дороге устро...
Обзор Duels. Странный файтинг...
Обзор Duels. Странный файтингПри создании большинства современных мобильных игр разработчики думают в первую очередь о том, как правил...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor