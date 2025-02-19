В серию Vivo X300 войдут четыре смартфона

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о линейке флагманских смартфонов Vivo X300, выход которых ожидается во второй половине этого года. Утверждается, что в серию войдут четыре модели: две с небольшим плоским экраном (X300 и X300 Pro mini) и две с предположительно изогнутым крупным дисплеем (X300 Pro и X300 Ultra). Старшие модели смогут похвастаться основной камерой с 200-Мп перископным модулем. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что представленный минувшей осенью Vivo X200 оснащается 3-нм топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9400, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и OIS), 50 Мп (сверхширик и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратный оптический зум и OIS), аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и воды согласно степеням IP68/IP69.