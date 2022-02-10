В сеть просочилась живая фотография предполагаемого нового iPhone SE 5G

Согласно последним сообщениям, Apple выпустит на весенней конференции в марте этого года два новых продукта, оснащенных процессором Bionic A15, а именно iPhone SE и iPad Air, опубликовав фотографию предполагаемого нового iPhone SE.

Судя по приведенной фотографии, дизайн нового iPhone SE практически не изменился по сравнению с предыдущим поколением. Он по-прежнему похож на дизайн iPhone 5S, а размер экрана 4,7 дюйма такой же, как у предыдущего поколения. Слухи о полноэкранном дизайне не оправдались. Новый iPhone SE по-прежнему имеет кнопку «Home». Следует отметить, что хотя новый iPhone SE оснащен процессором A15, он, скорее всего, будет поддерживать только сети 5G с частотой ниже 6 Гц. Помимо новых iPhone SE и iPad Air, Apple также выпустит несколько устройств Apple с новым процессором M2, включая iMac и MacBook Air.
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