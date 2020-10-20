В сеть слили Samsung Galaxy S21

Несколько дней назад на просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy S21 вроде как готовят к релизу, что у новинки уже совершенно новая система камер и измененный дизайн. Потом появились не совсем качественные фотографии, а теперь устройство представлено в формате рендеров со всех сторон — можно рассмотреть как дизайн фронтальной панели, так и тыльную сторону. При этом нет никакой необходимости переживать о том, что это подделка, ведь рендеры слишком качественные и устройство показано с нескольких сторон. Вероятно, устройство именно такой дизайн и получит, вопрос только в том, когда именно смартфон официально покажут общественности. Ждем новостей по этому вопросу и тогда будем говорить о новинке.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21
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