В сеть слили цены на смартфоны серии Samsung Galaxy S25

Samsung официально представит смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra уже 22 января — а сегодня появились данные о стоимости устройств в Индии, что позволяет слегка прояснить ситуацию по ценам на новинку. Согласно данной утечке, опубликованной инсайдером в социальных сетях, цены были предоставлены анонимными розничными источниками, которые уже получили смартфоны на склад и готовятся к старту официальных продаж. Если их информация верна, то Galaxy S25 с объёмом памяти 256 ГБ будет стоить 84999 индийских рупий или примерно 890 долларов, а версия на 512 ГБ обойдётся примерно в 1100 долларов. Стоимость Galaxy S25+ составит 1200 долларов и 1350 долларов за те же объёмы памяти. При этом оба устройства получат 12 ГБ оперативной памяти. Galaxy S25 Ultra выделяется тем, что его базовая версия оснащена 12 ГБ ОЗУ, а две старшие модели — 16 ГБ ОЗУ.

Соответственно, базовая модель будет стоить примерно 1500 долларов с объёмом памяти 256 ГБ, 1700 долларов за версию на 512 ГБ и 1900 долларов за модель на 1 ТБ. Разумеется, это лишь утечка, и до официального подтверждения данные могут измениться. С другой стороны, информация примерно сходится с тем, что инсайдеры из Европы ранее сообщали в своих социальных сетях. При этом стоит отметить, что все три модели подорожали на 50 долларов по сравнению с их предшественниками. Это, вероятно, связано с использованием более дорогого процессора Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, а также повышением объёма оперативной памяти у базовой версии Galaxy S25 и двух старших моделей Ultra.