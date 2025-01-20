В сеть слили цены на смартфоны серии Samsung Galaxy S25

Samsung официально представит смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra уже 22 января — а сегодня появились данные о стоимости устройств в Индии, что позволяет слегка прояснить ситуацию по ценам на новинку. Согласно данной утечке, опубликованной инсайдером в социальных сетях, цены были предоставлены анонимными розничными источниками, которые уже получили смартфоны на склад и готовятся к старту официальных продаж. Если их информация верна, то Galaxy S25 с объёмом памяти 256 ГБ будет стоить 84999 индийских рупий или примерно 890 долларов, а версия на 512 ГБ обойдётся примерно в 1100 долларов. Стоимость Galaxy S25+ составит 1200 долларов и 1350 долларов за те же объёмы памяти. При этом оба устройства получат 12 ГБ оперативной памяти. Galaxy S25 Ultra выделяется тем, что его базовая версия оснащена 12 ГБ ОЗУ, а две старшие модели — 16 ГБ ОЗУ.

Соответственно, базовая модель будет стоить примерно 1500 долларов с объёмом памяти 256 ГБ, 1700 долларов за версию на 512 ГБ и 1900 долларов за модель на 1 ТБ. Разумеется, это лишь утечка, и до официального подтверждения данные могут измениться. С другой стороны, информация примерно сходится с тем, что инсайдеры из Европы ранее сообщали в своих социальных сетях. При этом стоит отметить, что все три модели подорожали на 50 долларов по сравнению с их предшественниками. Это, вероятно, связано с использованием более дорогого процессора Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, а также повышением объёма оперативной памяти у базовой версии Galaxy S25 и двух старших моделей Ultra.
Apple отремонтирует камеру iPhone 14 Plus бесплатно…
Вчера компания Apple объявила о новой программе обслуживания для ремонта смартфонов iPhone 14 Plus с неис…
Официально: Realme 14 Pro 5G получит защиту от воды …
Компания Realme опубликовала официальные изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme 14 …
Realme Neo7 получит лимитированное издание …
Компания Realme объявила, что 3 января в Китае будет представлено лимитированное издание смартфона Realme…
Бюджетный смартфон Poco C75 появился в продаже …
Компания Xiaomi официально представила и выпустила в глобальную продажу бюджетный смартфон Poco C75, кото…
Samsung Galaxy A56 5G засветился в базе регулятора…
В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A56 5G, который е…
Представлен смартфон HONOR X9c Smart…
Компания HONOR пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью X9c Smart, которая основана на 6-…
Samsung Galaxy S25 Slim получит продвинутую камеру …
Информатор Дебаян Рой поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Slim, релиз кото…
Объявлена дата выхода Realme Neo7…
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Neo7 состоится 11 декабря в Китае. Произв…
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor