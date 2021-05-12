В сеть слили дизайн iPhone 13

Чем ближе официальный анонс нового смартфона компании Apple, тем больше информации об устройстве поступает в сеть. Например, некоторое время назад в интернете появились изображения от производителей чехлов, которые продемонстрировали корпус нового смартфона, но тогда мало кто поверил. Теперь в интернете появились новые изображения смартфона, на которых видна тыльная камера устройства — она довольно сильно выпирает за пределы корпуса и, вероятно, именно такой дизайн смартфон в итоге и получит. Стоит понимать, что в прошлом году, когда производитель представил двенадцатую версию своего флагмана, был представлен новый дизайн корпуса, который будет использоваться производителем ещё какое-то время. И как минимум в этот раз производитель будет использовать текущий корпус.

Кроме того, нужно понимать, что на текущий момент качество основной системы камер — ключевой параметр, на который обращают внимание потенциальные покупатели смартфона. То есть, производителю нужно как минимум улучшить качество снимков и видео, а для этого нужно использовать и новые датчики изображения, и новые линзы. Вероятно, такие улучшения требуют физического увеличения габаритов модуля, из-за чего камеру приходится выдвигать за пределы корпуса — из-за этого камера довольно сильно выпирает на изображениях. Но, впрочем, это вполне нормально для современного рынка смартфонов, где камера выпирает буквально у каждой второй модели флагманского уровня.