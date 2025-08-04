В сеть слили фотографию аккумулятора iPhone 17 Air

Apple готовится представить свой ультратонкий iPhone 17 Air уже в следующем месяце. Согласно свежей утечке, внутри устройства будет использоваться поразительно тонкий аккумулятор — всего 2,49 мм толщиной, что вдвое тоньше, чем батарея в iPhone 17 Pro. В сеть уже попало фото, на котором сравниваются габариты аккумуляторов — оно подтверждает прежние слухи о том, что Apple использует батарею ёмкостью менее 3000 мАч. Судя по снимкам, разница в толщине между батареями 17 Air и 17 Pro действительно внушительная — это подчёркивает стремление Apple к экстремальной компактности. Несмотря на то, что ёмкость аккумулятора вызывает вопросы? особенно с учётом современных требований пользователей, инженеры Apple, похоже, сделали ставку на передовые технологии.

Батарея толщиной 2,49 мм может использовать высокоплотные ячейки с кремниевым анодом, о которых ранее писали аналитики цепочки поставок. Также известно, что толщина корпуса iPhone 17 Air составит всего 5,5 мм, то есть всего вдвое больше толщины самой батареи. Однако такой подход — рискованный шаг. По данным внутренних тестов, лишь 60–70% пользователей смогут прожить полный день на одном заряде аккумулятора. Apple осознаёт проблему и уже готовит решение — для новинки будет доступен фирменный аккумуляторный чехол, который компенсирует недостаток автономности для тех, кто нуждается в длительной работе устройства. Правда, какой в этом смысл — брать ультратонкий смартфон, а затем надевать чехол, который делает его обычным.
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