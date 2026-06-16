В сеть слили характеристики смартфона OnePlus 16

Инсайдер поделился характеристиками будущего флагманского смартфона OnePlus 16, который должны представить уже в этом году. Согласно утечке, в настоящее время проходят испытания инженерные образцы нового смартфона на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Одной из главных особенностей устройства, помимо процессора, естественно, стал экран с частотой обновления 185 Гц. Кроме того, по словам инсайдера, дальнейшее увеличение частоты обновления до 200 Гц и выше может негативно сказаться на качестве изображения и пока не выглядит практичным решением. Это ставит под сомнение прежние слухи о возможном использовании панели с частотой 240 Гц.

Также инсайдер заявил, что устройство получит 6,78-дюймовый дисплей BOE с разрешением 1,5K. Панель должна предложить улучшенные показатели яркости, расширенный цветовой охват и более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. Особый интерес вызывает информация о толщине рамок вокруг экрана. По данным источника, они будут менее 1 мм со всех четырёх сторон. Если эти сведения подтвердятся, OnePlus 16 сможет установить новый рекорд среди смартфонов — для сравнения, сейчас самые тонкие рамки имеет Meizu 22 (около 1,2 мм). Ранее также появлялись данные о том, что модель получит батарею на 9000 мАч, но стоит понимать, что этот пока что под вопросом. Всё же такие ёмкие батареи во флагманские смартфоны пока что никто не ставит, хотя всё может измениться в ближайшем будущем.