В сеть слили изображения Pixel 8 Pro

Сегодня утром в сети появились первые фотографии, на которых, если верить информации инсайдеров, изображены новые смартфоны компании Google, которые должны быть представлены этим летом. Сразу стоит отметить, что сама компания никак официально не подтверждала данную информацию, поэтому говорить с уверенностью о том, что серийный смартфон будет выглядеть именно так, мы не можем. С другой стороны, нужно понимать, что хотя сама компания Google достаточно известная, её смартфоны продаются достаточно плохо и до сих пор остаются нишевым решением, которое пользуется спросом исключительно на территории Америки. Безусловно, гаджет продаётся и за пределами данной страны, но он является устройством для гиков и разработчиков, но не более того.

Исходя из этого мы можем предположить, что никто бы не занимался попытками нарисовать данный смартфон и выпустить фейковые изображения в сеть, потому что в этом нет никакого смысла. И если данные изображения являются правдивыми, можно сразу сказать, что производитель не планирует вносить каких-то серьёзных изменений в дизайне своего смартфона. Смартфон Pixel 8 Pro выглядит абсолютно так же, как и Pixel 7 Pro, так что если вам нравился предыдущий флагман компании, то вам понравится и новые устройства. С другой стороны, если вы ожидали каких-то изменений или вам не нравился дизайн предыдущего гаджета, то в новом смартфоне вы получите абсолютно тот же внешний вид, который вам ранее не нравился, а это грустно.