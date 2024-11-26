В сеть слили рендеры Samsung Galaxy A56

Сегодня в сети появились 3D-рендеры нового смартфона Samsung Galaxy A56 — на слитых изображения представлен гаджет, который выполнен в фирменном стиле компании и ничем не отличается от других гаджетов в этом направлении. Однако в дизайне серии A5x можно заметить одно заметное новшество — обновлённый модуль камеры. Вместо отдельных небольших островков для каждой камеры, расположенных прямо на заднем стекле теперь все модули объединены в крупный чёрный овальный блок. Это самое заметное изменение в дизайне, если не считать нижнюю рамку, которая стала чуть меньше. Однако стоит напомнить, что CAD-рендеры не всегда дают абсолютно точное представление о таких деталях, плюс иногда смартфон на релизе отличается даже от того, что обещает сам производитель в рамках презентаций.

Но, судя по всему, Samsung хочет ещё больше разграничить дизайн устройств среднего и бюджетного сегментов от флагманов — для моделей начального уровня и среднего класса компания, похоже, выбрала единый блок камеры, тогда как флагманы, скорее всего, сохранят индивидуальные островки для модулей камеры. Также стало известно, что Galaxy A56 получит улучшенную фронтальную камеру, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и новый процессор Exynos 1580. И учитывая, что Galaxy A55 был представлен в марте 2023 года, ожидается, что Galaxy A56 дебютирует в марте 2025 года. Стоимость пока что не сообщается, но это смартфон среднего класса, так что дорогим он, теоретически, быть не должен.
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