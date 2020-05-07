В сеть утекла реклама бюджетного смартфона Samsung Galaxy A21s

В сети появилось рекламное видео бюджетного смартфона Samsung Galaxy A21s, который еще не был представлен официально. Подобная утечка может означать скорый анонс даже несмотря на то, что Galaxy A21 был представлен всего месяц назад. Сам ролик подтверждает наличие в смартфоне функции Live Camera для проведения прямых трансляций в социальных сетях и YouTube.

По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерную платформу Exynos 850 с тактовой частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, предустановленную операционную систему Android 10, аккумулятор EB-BA217ABY ёмкостью 5000 мАч, 32 ГБ и 64 ГБ флеш-памяти, основную камеру с четырьмя модулями и фирменный дисплей Infinity-O с врезанной фронтальной камерой.