В сеть утекли цены на смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL

В сети появилось фото, на котором, по словам источника, указаны канадские цены на смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL. При этом уточняется, что речь идет о ценах у оператора, а потому прямая стоимость будут чуть ниже. Если конвертировать эти цифры в евро, то они вполне соотносятся с недавней утечкой немецких цен на грядущие новинки Google – Pixel 3a (Sargo) с 64 ГБ флеш-памяти обойдется в 430 евро, а Pixel 3a XL (Bonito) – в 530 евро.

Напомним, что младшей модели прочат процессор Qualcomm Snapdragon 670, 5,56-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 2915 мАч, 12,2 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеру.