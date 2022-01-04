В сеть утекли европейские цены на Samsung Galaxy S22

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S22, выход которого ожидается в конце этого месяца. Итак, флагман выйдет в версиях с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. В Европе за новинку попросят 910 евро и 960 евро соответственно. Это значительно дороже, чем предполагалось ранее. Его главный конкурент из сегмента компактных флагманов, Xiaomi 12, оценен от 580 долларов.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S22 получит 6,1-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, флагманские процессоры Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 220, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.