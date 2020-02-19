В сеть утекли характеристики Galaxy M31

В просторах интернета опубликовали подробные спецификации и качественные изображения нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M31.

Смартфон выйдет в трех расцветках, также новинка получит 6.4 дюймовый Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с разрешением FHD+.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с 15 ваттной зарядкой. Основная камера получит четыре модуля, где главный сенсор получит разрешение 64 Мп, его будет дополнять 8 мегапиксельный ширик, 5 мегапиксельный сенсор глубины и макро линза на 5 Мп.

Компания Samsung представит смартфон Galaxy M31 25 февраля в Индии.